В Екатеринбурге появился Дом молодёжи РЖД

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На территории музейно-образовательного центра Свердловской железной дороги в Екатеринбурге официально открылся Дом молодёжи РЖД. В нём будет работать сразу несколько функциональных зон.Как сообщает пресс-служба СвЖД, современное пространство предназначено для молодых специалистов, трудящихся в железнодорожной сфере. В Дом молодёжи РЖД есть коворкинг для командной работы, где можно совместно реализовывать проекты, работает фабрика медиа-контента (по сути — пресс-центр) и оборудован просторный лекторий для образовательных мероприятий. Кроме того, в Доме молодёжи РЖД есть выставочная площадка для презентаций и экспозиций, а для любителей чтения и тихой работы предназначена библиотека. Все помещения железнодорожного Дома молодёжи оснащены эргономичной мебелью и современной техникой.Начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев поделился своим видением проекта. Он уверен, что Дом молодёжи поможет вовлекать молодых железнодорожников в проектную деятельность и станет точкой притяжения для активной молодежи. Планируется, что в сентябре этого года новый объект РЖД станет одной из площадок Международного фестиваля молодёжи. Мероприятие для возрастной категории 18+