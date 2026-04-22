В Екатеринбурге 12-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на пешеходном переходе возле дома № 44 на улице Крауля под машину попал 12-летний мальчик.
По данным городской ГИБДД, ребёнок пытался перебежать через дорогу на «красный», но угодил под колёса Lada Granta, за рулём которой был 35-летний мужчина. Водитель не успел затормозить.
Известно, что материалы по ДТП собираются передать в ПДН для привлечения родителей мальчика по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних»). Также госавтоинспекторы намерены посетить школу, в которой учится ребёнок.
«Бригадой скорой помощи ребенок с различными травмами доставлен в ДГКБ №9, где ему оказывается необходимая помощь. Госпитализирован»,
– сообщили в пресс-группе.
Известно, что материалы по ДТП собираются передать в ПДН для привлечения родителей мальчика по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних»). Также госавтоинспекторы намерены посетить школу, в которой учится ребёнок. Мероприятие для возрастной категории 18+
