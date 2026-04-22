Школьник на велосипеде влетел в Toyota на Шейнкмана в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В среду, 22 апреля, в 14.51 в Екатеринбурге на въезде во двор в районе дома № 124 на улице Шейнкмана 12-летний подросток на большой скорости влетел в Toyota Land Cruiser.
Машина въезжала во двор, когда ребёнок выехал на проезжую часть и столкнулся с автомобилем. Момент попал на камеру видеонаблюдения. С места ДТП школьника увезли в ДГКБ № 9, сообщили в городской ГИБДД.
Известно, что мальчик ехал без защитной экипировки.
По словам водителя Toyota, он не увидел мальчика на велосипеде из-за будки, которая стоит рядом со въездом во дворы. На мужчину составили три протокола: по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходам») и по части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ («Отсутствие диагностической карты»).
Жителя Серова оштрафовали за запуск квадрокоптера
22 апреля 2026
22 апреля 2026
В Алапаевске за сутки задержали двух пьяных водителей
20 апреля 2026
20 апреля 2026