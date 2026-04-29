Директора УК будут судить за падение льда на коляску с девятимесячной девочкой в Ревде

17.27 Четверг, 30 апреля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ревде перед судом будет отвечать директор УК ООО «УЮТ» Сергей Калугин. Ему вменяют в вину падение наледи, которая упала с крыши на коляску с ребёнком.

Директору было предъявлено обвинение по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие считает, что он не проконтролировал сезонные работы по очистке кровли жилого дома № 31 на улице Чехова.

Впоследствии это привело к тому, что 16 марта в период с 18.57 до 18.58 с крыши дома сорвался снег с наледью и упал на стоявшую под козырьком подъезда семейную пару с коляской, в которой находилась девятимесячная девочка.

«Снег и наледь упали, в том числе, и на малолетнего ребёнка, находившегося в детской коляске, в результате чего последний получил телесные повреждения в виде ссадины в области нижнего века правого глаза, отёка»,

подчеркнули в областной прокуратуре.


Напомним, Калугина задержали 18 марта. Следствие просило поместить его под стражу, но суд отказал в аресте.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
