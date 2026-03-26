Возрастное ограничение 18+
Жителей Эльмаша и Уралмаша предупреждают об объявлениях мошенников
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
«Антитеррор Урал» предупреждает жителей Екатеринбурга об объявлениях с предложениями «лёгкого заработка». Такие листовки видели на Эльмаше и Уралмаше.
Жителей уральской столицы просят не переходить по ссылкам в объявлениях и предупредить об этом родных и близких.
О подозрительных людях, расклеивающих подобные листовки, призывают сообщать по телефонам: 112 (экстренные службы), 83433713751 (телефон доверия ФСБ), 88002227447 (горячая линия МВД). При возможность просят фотографировать подозрительных расклейщиков.
«Почему это опасно? Ловушка в QR-коде. При сканировании вы попадаете в телеграм-канал, который контролируют мошенники. Цель – кража личных данных, доступ к вашим банковским приложениям или вовлечение в незаконные схемы»,
– объясняет ресурс.
Жителей уральской столицы просят не переходить по ссылкам в объявлениях и предупредить об этом родных и близких.
О подозрительных людях, расклеивающих подобные листовки, призывают сообщать по телефонам: 112 (экстренные службы), 83433713751 (телефон доверия ФСБ), 88002227447 (горячая линия МВД). При возможность просят фотографировать подозрительных расклейщиков. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
