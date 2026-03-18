Екатеринбурженка доверилась «волонтёру» и стала участницей мошеннической схемы
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга хотела помочь со сбором гуманитарной помощи для участников боевых действий, а стала участницей мошеннической схемы и лишилась 320 тысяч рублей.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в феврале 2025 года индивидуальный предприниматель из Читы попал под влияние мошенников и перевёл эти деньги на счёт екатеринбурженки. После возбуждения уголовного дела о мошенничестве потерпевший обратился в суд с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения.
Ответчицей стала жительница уральской столицы – владелица карты. В суде она пояснила, что нашла в интернете видеоролик о сборе помощи для бойцов и оставила свой контакт. Позже с ней связался неизвестный. Он наврал о том, что на его карте закончился лимит на переводы, и попросил одолжить банковскую карту. Девушка согласилась, и вскоре к ней приехал курьер, который забрал её карту.
Ленинский районный суд Екатеринбурга указал на то, что передача карты неизвестным не освобождает её от ответственности.
В итоге суд удовлетворил иск о взыскании с местной жительницы 320 тысяч рублей, которые были похищены, и пошлину 10 500 рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в феврале 2025 года индивидуальный предприниматель из Читы попал под влияние мошенников и перевёл эти деньги на счёт екатеринбурженки. После возбуждения уголовного дела о мошенничестве потерпевший обратился в суд с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения.
Ответчицей стала жительница уральской столицы – владелица карты. В суде она пояснила, что нашла в интернете видеоролик о сборе помощи для бойцов и оставила свой контакт. Позже с ней связался неизвестный. Он наврал о том, что на его карте закончился лимит на переводы, и попросил одолжить банковскую карту. Девушка согласилась, и вскоре к ней приехал курьер, который забрал её карту.
Ленинский районный суд Екатеринбурга указал на то, что передача карты неизвестным не освобождает её от ответственности.
«Ответчик добровольно предоставила банковскую карту третьему лицу, тем самым передала право распоряжаться своим банковским счетом. Передача карты иным лицам не прекращает действие договора банковского счета, а взаимоотношения ответчика с третьими лицами не могут повлиять на правовые последствия в отношении истца»,
– говорится в решении суда.
В итоге суд удовлетворил иск о взыскании с местной жительницы 320 тысяч рублей, которые были похищены, и пошлину 10 500 рублей.
