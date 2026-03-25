В Красноуфимске ДПС остановила машину с подростком без прав за рулём





– подчеркнули в пресс-группе. «Допуск несовершеннолетнего к управлению транспортным средством является грубым нарушением законодательства, которое может повлечь необратимые последствия. Контроль за досугом детей и исключение доступа к ключам от автомобилей – прямая обязанность законных представителей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Красноуфимске сотрудники ДПС остановили ВАЗ, за рулём которого сидел 17-летний молодой человек. Водительских прав у него, конечно, не было.В ходе беседы автоинспекторы выяснили, что подросток в тайне от родителей на вырученные деньги купил машину, на которой, не имея навыков вождения, сумел выехать на дороги общего пользования, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.На юношу составили протоколы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (вождение без прав) и части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (тонировка). Машину задержали и поместили на спецстоянку.Кроме того, материалы переданы в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Мероприятие для возрастной категории 18+