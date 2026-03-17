Свердловские приставы объявили в розыск семилетнюю девочку и её отца
Фото: ГУФССП по Свердловской области
ГУФССП по Свердловской области объявило в федеральный розыск 45‑летнего Рената Гальянова и его семилетнюю дочь Софию.
Как сообщили в пресс‑службе приставов, по решению суда мужчина должен был передать ребёнка матери, но после общения с дочерью он не стал возвращать её и скрылся. Известно, что подобное уже случалось ранее.
«Ранее судебные приставы уже разыскали и передали ребёнка от отца матери. И снова отец скрылся с девочкой. До настоящего времени местонахождение несовершеннолетней не установлено, исполнительно-разыскные мероприятия продолжаются. Просим граждан оказать содействие в поиске малышки и исполнении решения суда»,
– просят в областном ГУФССП.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство).
Всех, кто может что‑либо знать о местонахождении ребёнка, просят сообщать по одному из телефонов:
– Первоуральское районное отделение судебных приставов: 8 (932) 600‑60‑71;
– дежурная часть Главного управления: 8 (343) 378‑13‑19.
Приставы опечатали опасную шахту под Нижним Тагилом
17 марта 2026
17 марта 2026