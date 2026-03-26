Каждый третий смартфон в Свердловской области работает в 5G

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Команда МТС проанализировала данные смартфонов в Свердловской области, работающих в сети 5G, и зафиксировала рост доли устройств. Так, по итогам 2025 года она составила 35%, тогда как к концу 2024 года доля смартфонов в этой сети составляла 26%.По стране этот показатель – 37%. Больше всего смартфонов с 5G-сетью в Чеченской Республике (50%), Чукотском АО (49%), Республике Дагестан (48%), меньше всего – в Республике Тыва (24%), Курганской области и Еврейской АО (по 25%).На сегодня в сети МТС топ-3 брендов 5G-смартфонов: Apple (54% от всех 5G-устройств), Samsung (20,1%), Xiaomi (11,3%). Наиболее популярные модели –Sony Xperia 1 IV (9,8%), Asus ROG Phone 9 (9,7%), Samsung Galaxy A55 5G (8,2%), iPhone 13 (7,1%), OnePlus 10 Pro (6,6%). Мероприятие для возрастной категории 18+