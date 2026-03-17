В Екатеринбурге недостроенное здание на улице Щербакова решено доделать

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Специализированный застройщик «СК Союз» получил разрешение на завершение работ на долгострое по улице Щербакова, 20 в Екатеринбурге. Это многоквартирный дом в жилом районе Уктус, который уже более пятнадцати лет стоит недоделанным.Новый собственник объекта и земельного участка приобрел их летом 2025 года на открытых торгах. Перед началом работ была проведена экспертиза имеющейся монолитной конструкции. Специалисты подтвердили, что она способна выдерживать расчетные нагрузки. Таким образом, завершить строительство можно без сноса уже возведённого сооружения.В настоящий момент на объекте ведутся предварительные работы. Но эскизов финального облика жилого дома пока не представлено.Как напоминает интернет-ресурс «Квадратный метр», история долгостроя на Щербакова началась в 2010 году с возведения десятисекционного жилого дома компанией «Рубикон-Аэро Инвест». Первая и вторая очереди были введены в эксплуатацию в 2011 и 2014 годах соответственно. Однако строительство третьей очереди заморозили в 2015 году. В результате 112 семей остались без долгожданных квартир. Решением их проблем несколько лет занимался региональный фонд защиты прав дольщиков. Большинство пострадавших граждан получили жилье в ЖК «Рощинский» и других новостройках. В 2020 году фонд подготовил план достройки здания за счет федерального бюджета, но деньги выделены не были. В начале 2023 года объект было решено выставить на торги. Теперь у недостроя появился новый застройщик, и работы наконец сдвинулись с мёртвой точки. Мероприятие для возрастной категории 18+