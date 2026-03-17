В Екатеринбурге недостроенное здание на улице Щербакова решено доделать

20.27 Среда, 25 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Специализированный застройщик «СК Союз» получил разрешение на завершение работ на долгострое по улице Щербакова, 20 в Екатеринбурге. Это многоквартирный дом в жилом районе Уктус, который уже более пятнадцати лет стоит недоделанным.

Новый собственник объекта и земельного участка приобрел их летом 2025 года на открытых торгах. Перед началом работ была проведена экспертиза имеющейся монолитной конструкции. Специалисты подтвердили, что она способна выдерживать расчетные нагрузки. Таким образом, завершить строительство можно без сноса уже возведённого сооружения.

В настоящий момент на объекте ведутся предварительные работы. Но эскизов финального облика жилого дома пока не представлено.

Как напоминает интернет-ресурс «Квадратный метр», история долгостроя на Щербакова началась в 2010 году с возведения десятисекционного жилого дома компанией «Рубикон-Аэро Инвест». Первая и вторая очереди были введены в эксплуатацию в 2011 и 2014 годах соответственно. Однако строительство третьей очереди заморозили в 2015 году. В результате 112 семей остались без долгожданных квартир. Решением их проблем несколько лет занимался региональный фонд защиты прав дольщиков. Большинство пострадавших граждан получили жилье в ЖК «Рощинский» и других новостройках. В 2020 году фонд подготовил план достройки здания за счет федерального бюджета, но деньги выделены не были. В начале 2023 года объект было решено выставить на торги. Теперь у недостроя появился новый застройщик, и работы наконец сдвинулись с мёртвой точки.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Мэрия выдала разрешение на строительство гостиницы у Царского моста в Екатеринбурге
17 марта 2026
В Екатеринбурге на три месяца закроют движение на улице Уральских рабочих
20 марта 2026
В Екатеринбурге градозащитники пытаются через суд поставить на госохрану бывшее здание Дома обороны
17 марта 2026
Россельхознадзор уличил свердловского предпринимателя в порче сельхозземель
19 марта 2026

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей

Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
21:17 Вступил в силу приговор ревдинскому полицейскому за превышение полномочий
20:41 На 10-м километре ЕКАД в ДТП погиб человек
20:27 В Екатеринбурге недостроенное здание на улице Щербакова решено доделать
19:39 В Красноуфимске подросток без прав купил машину на деньги от продажи телефона
19:13 Вступил в силу приговор руководителю екатеринбургской компании за крупную взятку
18:45 К юбилею испанского художника в Ельцин-центре бесплатно покажут кино
17:44 Потепление до +17°C обещают в Свердловской области
17:17 Пырнувшего друга из-за шутки жителя Асбеста отправили в исправительную колонию
16:29 До 6,85% замедлилась годовая инфляция в Свердловской области
16:09 Напавшую на врача УЗИ екатеринбурженку приговорили к обязательным работам
15:43 Огнеборцы вывели на улицу 28 человек во время пожара в екатеринбургской многоэтажке
15:15 Дело об убийстве в посёлке Горноуральский передали в суд
14:41 Пьяного мужчину с детьми в машине остановили на трассе «Екатеринбург – Курган»
13:31 ГИБДД предупреждает о перекрытии из-за смертельного ДТП в Серове
13:13 Пациентов Свердловского онкодиспансера будут принимать в Госпитале ветеранов
12:54 За поддельные водительские права осудили жителя Байкаловского района
12:25 В Екатеринбурге из-за цветочного вредителя уничтожили розы
12:15 Карпинский суд взыскал с дроппера переведённые на «безопасный счёт» 300 тысяч рублей
11:53 СМИ сообщают об убийстве в екатеринбургском микрорайоне Широкая речка
11:34 Из-за отсутствия разметки и правильного заграждения в Каменске-Уральском оштрафовали РЖД
11:05 Кольцовские таможенники забрали у пассажира незадекларированные приправы
10:22 Аварийный мост в свердловском селе Маминское помешал скорой спасти пациента
09:32 Глава СК затребовал доклад об избиении двух человек в Екатеринбурге
20:42 Меры поддержки детей-сирот в Свердловской области переводят в беззаявительный формат
19:18 Власти Екатеринбурга готовятся к паводку
18:29 Суд отказал насильнику из Серова в замене наказания
