В Екатеринбурге в два раза выросли продажи оперативной памяти





– пояснил руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито Сергей Ногин. «Серверы для ИИ требуют оперативной памяти для вычислений, GDDR на видеокартах для ускорения, SSD и flash-накопителей для хранения и быстрой загрузки данных. Поэтому россияне за последний год стали покупать оперативную память, SSD и жёсткие диски активнее, а рост цен на рынке ОЗУ стимулирует продажи именно на вторичном рынке, где можно найти оптимальные решения по соотношению цена-качество»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На фоне роста цен на оперативную память и SSD жители Екатеринбурга стали активнее покупать компьютерные комплектующие «с рук». Этой зимой на реcейлинг пришлось 79% продаж, рассказали в Авито.Как объяснили в компании, рост цен спровоцировало развитие нейросетей: потребности в мощностях привели к нехватке ОЗУ, и этот эффект распространился на всю память.В Екатеринбурге минувшей зимой (декабрь-февраль) продажи SSD в ресейле выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Оперативную память покупали в 2 раза чаще, жёсткие диски — на 30% чаще.Продажи новых комплектующих тоже выросли: SSD – в 3 раза, оперативной памяти – на 92%, жестких дисков – на 26%.В среднем SSD «с рук» можно приобрести за 4 000 рублей, в то время как цена новой детали – 7 000 рублей. Оперативная память в рейселе стоит 5 000 рублей и 14 000 рублей новая. Жесткие диски обходятся покупателям в 3 000 рублей и 7 000 рублей соответственно. Таким образом, комплектующие с рук можно купить в среднем в 2,5 раза дешевле. Мероприятие для возрастной категории 18+