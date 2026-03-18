Пырнувшего друга из-за шутки жителя Асбеста отправили в исправительную колонию
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Асбесте к лишению свободы приговорили местного жителя за то, что он пырнул друга после шутки, которая ему не понравилась.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, конфликт, закончившийся поножовщиной, произошёл 16 августа. Согласно материалам дела, мужчины встретились на улице и стали покалывать друг друга. Оба были в нетрезвом состоянии. В какой-то момент шутки стали обидными, и приятели подрались. Во время потасовки один вооружился туристическим ножом и ударил друга в спину не менее четырёх раз.
Полученные повреждения были квалифицированы как тяжкие, и на мужчину возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Примечательно, что в суде оба участника драки не смогли вспомнить, из-за чего подрались. Подсудимый признал вину частично, заявив, что защищался. Однако его доводы опровергли показания потерпевшего и свидетелей. В итоге суд признал его виновным и с учётом всех обстоятельств приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
