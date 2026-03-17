Подростков и родителей Свердловской области в 2026 году попросят оценить кружки и секции
В 2026 году на территории Свердловской области планируется проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования. Процедура направлена на разработку управленческих решений, способствующих улучшению условий, созданных в образовательных организациях.
Ключевым источником информации для формирования итоговых результатов независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности станет мнение обучающихся старше 14 лет и их родителей (законных представителей). С 1 апреля по 15 мая в рамках опроса участникам предоставится возможность оценить образовательную организацию по следующим позициям:
Для участия в независимой оценке качества родителям необходимо заполнить короткую анкету, перейдя по QR коду, размещенному на сайте образовательной организации. Опрос проводится анонимно: все полученные ответы будут обработаны и использованы исключительно в обобщённом виде, без привязки к конкретным респондентам.
Итоговые результаті оценки, включая рейтинги образовательных организаций дополнительного образования, будут опубликованы на официальном сайте Министерства образования Свердловской области и на портале bus.gov.ru.
- открытость и доступность информации об образовательной организации;
- комфортность условий обучения;
- доброжелательность сотрудников;
- доступность образовательной организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- удовлетворённость качеством условий осуществления образовательной деятельности.
