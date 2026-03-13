В Свердловской области направят почти 2 млрд рублей на субсидии ЖКУ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области утвердили региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2026 год. Этот показатель используется при расчёте субсидий для жителей, если расходы на оплату ЖКУ превышают 22% совокупного дохода семьи. Об этом сообщил телеграм-канал губернатора Дениса Паслера.Документ предусматривает увеличение размера субсидий с учётом действующих тарифов в каждом муниципалитете. Объём финансирования из областного бюджета на эти цели составит почти 2 млрд рублей. Размер выплат будет рассчитываться исходя из фактических расходов граждан.Право на получение субсидий имеют также семьи и одиноко проживающие граждане с доходом ниже прожиточного минимума. В этом случае порог расходов на ЖКУ составляет 12% от совокупного дохода. Как сообщает глава региона, такие выплаты получают около 93 тысяч семей. Мероприятие для возрастной категории 18+