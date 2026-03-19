Трёх человек будут судить в Екатеринбурге за разбойные нападения на магазины
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Трёх мужчин будут судить в Екатеринбурге за разбойные нападения на два местных магазина и ювелирный салон в соседней Ревде.
Согласно материалам дела, все три разбойных налёта обвиняемые совершили в августе 2025 года, используя молоток, гаечный ключ и предмет, конструктивно схожий с пистолетом с глушителем. Их задержали при попытке скрыться после нападения на ювелирный магазин, откуда они вынесли 118 золотых изделий.
Общий ущерб, который причинили фигуранты, оценён на более чем 5,3 миллиона рублей.
Уголовное дело с утверждённым обвинением направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
