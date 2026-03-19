Возрастное ограничение 18+
Дело об убийстве в посёлке Горноуральский передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве 47-летней жительницы посёлка Горноуральский 15-летним подростком. Об этом сообщили в ведомстве.
По версии следствия, 6 января 2026 года молодой человек взял кухонный нож и отправился на прогулку, во время которой без всякого повода зашёл в подъезд и напал на случайно встретившуюся ему женщину. Он ударил ножом в область живота. Потерпевшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы, но спасти не смогли – спустя шесть дней она скончалась.
Сам подросток вину не признаёт. Он утверждает, что в этот день был дома и в клубе с друзьями, рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело с утверждённым обвинением передали в Пригородный районный суд.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
