Вступил в силу приговор руководителю екатеринбургской компании за крупную взятку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы по делу о коррупции в сфере строительства социальных объектов. Причина разбирательств была взятка размером более 10 миллионов рублей.На скамье подсудимых оказался руководитель строительной компании «СК «Интег»» Олег Качусов. В январе этого года он был признан виновным в даче взятки в особо крупном размере. Получателем взятки был муниципальный чиновник, а сумма незаконного вознаграждения составила 10,6 миллиона рублей. Взятка должна была обеспечить содействие в получении и исполнении контрактов. Речь в незаконной договорённости шла о реконструкции школы № 24 в Верхней Пышме, а также о строительстве детского сада в микрорайоне Балтым-Парк.Подсудимый полностью признал свою вину. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Испытательный срок составил четыре года. Кроме того, суд назначил штраф в размере однократной суммы взятки — 10 000 651 рубля.Приговор не устроил стороны, и последовало обжалование. Свердловский областной суд изучил апелляционные жалобы осужденного, его защитника и апелляционное представление прокурора. Как стало известно сегодня, по итогам рассмотрения вышестоящая инстанция оставила приговор без изменения по существу. Осуждённому предстоит отбывать наказание в условиях, определённых приговором. Штраф также подлежит уплате в установленном порядке.