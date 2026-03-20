Пьяного мужчину с детьми в машине остановили на трассе «Екатеринбург – Курган»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В понедельник, 23 марта, утром, примерно в 07.40, на 106-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» сотрудники ДПС остановили машину, в которой ехали мужчина с тремя детьми.
При общении у полицейских возникло чувство, что водитель пьян, и они попросили пройти освидетельствование. В итоге подозрения подтвердились: алкотестер показал 0,193 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На водителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет за пьяную езду, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Также материалы направили в подразделение ПДН для решения вопроса о привлечении отца к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Автомобиль задержали, а детей передали матери.
«Недопустимо садиться за руль нетрезвым, особенно если в автомобиле находятся дети. Ответственность за жизнь и здоровье маленьких пассажиров полностью лежит на взрослых. Безопасность детей не терпит компромиссов»,
– подчеркнули в управлении.
