Из-за коров с поддельными документами в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает о возбуждении уголовного дела в Екатеринбурге против организации, занимающейся убоем и разделкой скота, из-за коров неизвестного происхождения с поддельными документами.
Во время проверки информации в системе «Меркурий» ФГИС «ВетИС» ветеринарный врач, который оформлял ВСД, на самом деле не делал этого. По данным ведомства, за 2025 год и январь–февраль 2026 года на производственную площадку предприятия поступило 5,9 тысячи голов из 20 регионов России.
При проверке производственной площадки специалисты Россельхознадзора также обнаружили, что убой и разделка скота происходили в ненадлежащих условиях. Кроме того, документы на приобретение животных представителям ведомства показать не смогли.
Отдельно отмечается, что финансово-хозяйственная деятельность на предприятии не велась, поскольку организация находилась в процедуре банкротства.
В настоящее время все операции компании в системе «Меркурий» заблокированы, документы аннулированы, а работа предприятия приостановлена.
«При этом в личном кабинете организации в компоненте "Меркурий" ФГИС "ВетИС" ветеринарным врачом гасились подложные входящие ВСД на скот неизвестного происхождения и оформлялись транспортные ВСД на мясную продукцию в адрес заинтересованной торговой фирмы. В дальнейшем небезопасные товары направлялись в социальные учреждения, компании розничной торговли и на продовольственные рынки 37 регионов страны, включая Свердловскую область»,
– рассказали в ведомстве.
В настоящее время все операции компании в системе «Меркурий» заблокированы, документы аннулированы, а работа предприятия приостановлена.
