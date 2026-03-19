Возрастное ограничение 18+
К юбилею испанского художника в Ельцин-центре бесплатно покажут кино
Кадр из фильма «Гойя, или Тяжкий путь познания»
В воскресенье, 29 марта, в кинозале Ельцин-центра состоится специальный показ историко-биографического фильма «Гойя, или Тяжкий путь познания». Мероприятие приурочено к 280-летнему юбилею великого испанского художника.
Фильм «Гойя, или Тяжкий путь познания» был создан в 1971 году совместными усилиями кинематографистов СССР и Германии. Режиссёром картины выступил Конрад Вольф, а главную роль Франсиско Гойи исполнил Донатас Банионис. В фильме кроме него снимались Оливера Катарина, Фред Дюрен и Михаил Козаков.
Лента представляет собой экранизацию известного романа Лиона Фейхтвангера. В основе сюжета — непростая судьба испанского живописца, графика и гравера. Картина рассказывает о трудном пути человека к познанию жизни и её глубинного смысла.
Показ организован при поддержке легендарной студии «Ленфильм». Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на сеанс свободный, но требуется предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра. Возрастное ограничение мероприятия — 12+. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Ельцин-центре напомнят о Егоре Гайдаре
19 марта 2026
19 марта 2026