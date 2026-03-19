К юбилею испанского художника в Ельцин-центре бесплатно покажут кино

Кадр из фильма «Гойя, или Тяжкий путь познания»
В воскресенье, 29 марта, в кинозале Ельцин-центра состоится специальный показ историко-биографического фильма «Гойя, или Тяжкий путь познания». Мероприятие приурочено к 280-летнему юбилею великого испанского художника.

Фильм «Гойя, или Тяжкий путь познания» был создан в 1971 году совместными усилиями кинематографистов СССР и Германии. Режиссёром картины выступил Конрад Вольф, а главную роль Франсиско Гойи исполнил Донатас Банионис. В фильме кроме него снимались Оливера Катарина, Фред Дюрен и Михаил Козаков.

Лента представляет собой экранизацию известного романа Лиона Фейхтвангера. В основе сюжета — непростая судьба испанского живописца, графика и гравера. Картина рассказывает о трудном пути человека к познанию жизни и её глубинного смысла.

Показ организован при поддержке легендарной студии «Ленфильм». Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на сеанс свободный, но требуется предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра. Возрастное ограничение мероприятия — 12+.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей

Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
21:17 Вступил в силу приговор ревдинскому полицейскому за превышение полномочий
20:41 На 10-м километре ЕКАД в ДТП погиб человек
20:27 В Екатеринбурге недостроенное здание на улице Щербакова решено доделать
19:39 В Красноуфимске подросток без прав купил машину на деньги от продажи телефона
19:13 Вступил в силу приговор руководителю екатеринбургской компании за крупную взятку
18:45 К юбилею испанского художника в Ельцин-центре бесплатно покажут кино
17:44 Потепление до +17°C обещают в Свердловской области
17:17 Пырнувшего друга из-за шутки жителя Асбеста отправили в исправительную колонию
16:29 До 6,85% замедлилась годовая инфляция в Свердловской области
16:09 Напавшую на врача УЗИ екатеринбурженку приговорили к обязательным работам
15:43 Огнеборцы вывели на улицу 28 человек во время пожара в екатеринбургской многоэтажке
15:15 Дело об убийстве в посёлке Горноуральский передали в суд
14:41 Пьяного мужчину с детьми в машине остановили на трассе «Екатеринбург – Курган»
13:31 ГИБДД предупреждает о перекрытии из-за смертельного ДТП в Серове
13:13 Пациентов Свердловского онкодиспансера будут принимать в Госпитале ветеранов
12:54 За поддельные водительские права осудили жителя Байкаловского района
12:25 В Екатеринбурге из-за цветочного вредителя уничтожили розы
12:15 Карпинский суд взыскал с дроппера переведённые на «безопасный счёт» 300 тысяч рублей
11:53 СМИ сообщают об убийстве в екатеринбургском микрорайоне Широкая речка
11:34 Из-за отсутствия разметки и правильного заграждения в Каменске-Уральском оштрафовали РЖД
11:05 Кольцовские таможенники забрали у пассажира незадекларированные приправы
10:22 Аварийный мост в свердловском селе Маминское помешал скорой спасти пациента
09:32 Глава СК затребовал доклад об избиении двух человек в Екатеринбурге
20:42 Меры поддержки детей-сирот в Свердловской области переводят в беззаявительный формат
19:18 Власти Екатеринбурга готовятся к паводку
18:29 Суд отказал насильнику из Серова в замене наказания
