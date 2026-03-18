В Сысерти возбудили уголовное дело об истязании пациентов реабилитационного центра
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Следственный комитет сообщает о возбуждении уголовного дела о лишении свободы и истязании пациентов частной клиники в Сысерти.
Расследование взял под свой контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю свердловского СК Богдану Францишко отчитываться о ходе дела.
«Сысертским следственным отделом по сообщению о совершении сотрудниками реабилитационного центра в отношении пациентов противоправных действий возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 117 УК РФ (истязание) и 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)»,
– говорится в сообщении ведомства.
