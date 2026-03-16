Напавшую на врача УЗИ екатеринбурженку приговорили к обязательным работам

Фото: Чкаловский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге вынесли приговор местной жительнице, которая 5 ноября 2025 года напала на врача УЗИ из-за того, что медики отказались принимать её мужа без записи на приём.

«Своими действиями дама мешала врачу проводить прием пациента, пришедшего по записи. Грубо настаивая на внеплановом приеме, женщина зашла в кабинет УЗИ и, продолжая нецензурно выражаться, нанесла удар по голове врача, причинив ему физическую боль»,

напомнили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.


Чкаловский районный суд, рассматривавший дело женщины, признал её виновной в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и назначил ей 200 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе.

Приговор ещё может быть обжалован.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
За хулиганское нападение на врача УЗИ будут судить екатеринбурженку
16 марта 2026
Жительницу Первоуральска осудили за превышение самообороны
18 марта 2026
Случайно придавившую ребёнка мать из Первоуральска признали виновной в смерти малыша
19 марта 2026
Обязательными работами наказали жителя Верхней Пышмы за «пьяный налёт» на здание полиции
23 марта 2026

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей

Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
17:44 Потепление до +17°C обещают в Свердловской области
17:17 Пырнувшего друга из-за шутки жителя Асбеста отправили в исправительную колонию
16:29 До 6,85% замедлилась годовая инфляция в Свердловской области
16:09 Напавшую на врача УЗИ екатеринбурженку приговорили к обязательным работам
15:43 Огнеборцы вывели на улицу 28 человек во время пожара в екатеринбургской многоэтажке
15:15 Дело об убийстве в посёлке Горноуральский передали в суд
14:41 Пьяного мужчину с детьми в машине остановили на трассе «Екатеринбург – Курган»
13:31 ГИБДД предупреждает о перекрытии из-за смертельного ДТП в Серове
13:13 Пациентов Свердловского онкодиспансера будут принимать в Госпитале ветеранов
12:54 За поддельные водительские права осудили жителя Байкаловского района
12:25 В Екатеринбурге из-за цветочного вредителя уничтожили розы
12:15 Карпинский суд взыскал с дроппера переведённые на «безопасный счёт» 300 тысяч рублей
11:53 СМИ сообщают об убийстве в екатеринбургском микрорайоне Широкая речка
11:34 Из-за отсутствия разметки и правильного заграждения в Каменске-Уральском оштрафовали РЖД
11:05 Кольцовские таможенники забрали у пассажира незадекларированные приправы
10:22 Аварийный мост в свердловском селе Маминское помешал скорой спасти пациента
09:32 Глава СК затребовал доклад об избиении двух человек в Екатеринбурге
20:42 Меры поддержки детей-сирот в Свердловской области переводят в беззаявительный формат
19:18 Власти Екатеринбурга готовятся к паводку
18:29 Суд отказал насильнику из Серова в замене наказания
17:51 В Екатеринбурге невезучему щенку подыскивают дом
16:40 Окружной дом офицеров в Екатеринбурге оказался систематическим неплательщиком за коммуналку
16:27 В выходные дни поезд Туринск – Ирбит – Екатеринбург будет ходить по новому расписанию
15:52 «Гастролёр» из Нижнего Тагила получил строгий срок за кражу и грабёж в Верхней Салде
15:41 В Екатеринбурге Транспортная прокуратура защитила права пассажира ж/д транспорта
14:46 На турнир по панкратиону в Екатеринбург приехали 450 спортсменов со всего УрФО
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
