Напавшую на врача УЗИ екатеринбурженку приговорили к обязательным работам
Фото: Чкаловский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге вынесли приговор местной жительнице, которая 5 ноября 2025 года напала на врача УЗИ из-за того, что медики отказались принимать её мужа без записи на приём.
Чкаловский районный суд, рассматривавший дело женщины, признал её виновной в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и назначил ей 200 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе.
Приговор ещё может быть обжалован.
«Своими действиями дама мешала врачу проводить прием пациента, пришедшего по записи. Грубо настаивая на внеплановом приеме, женщина зашла в кабинет УЗИ и, продолжая нецензурно выражаться, нанесла удар по голове врача, причинив ему физическую боль»,
– напомнили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
