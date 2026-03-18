Возрастное ограничение 18+

В Красноуральске передали в суд дело об ограблении советского актёра Воскресенского

13.50 Четверг, 26 марта 2026
Фото предоставлено Валерием Горелых
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области завершили расследование уголовного дела об ограблении известного советского актёра Вячеслава Воскресенского, исполнившего главную роль в фильме «Финист – Ясный сокол». Осенью 2025 года двое молодых людей избили пожилого мужчину и похитили его сбережения.

Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что уголовное дело передали в суд. По его данным, на актёра напали у него дома: он открыл дверь после стука, после чего незваные гости принялись его избивать, требуя деньги. Жена Воскресенского, тоже находившаяся дома, требовала прекратить, но её игнорировали. Добычей «налётчиков» стали 109 тысяч рублей.

«После успешной экспроприации денежных средств местные доморощенные "ганстеры" Дербенёв и Валеев отправились в столицу Урала, чтобы снять "стресс" и, как говорится, на широкую ногу отдохнуть. Однако радовались красивой жизни охотники за чужим добром всего несколько дней»,

– рассказал полковник Горелых.


Он также добавил, что на совести одного из задержанных, кроме данного ограбления, есть ещё серия иных преступлений.

Сообщается, что обвиняемые дали признательные показания, раскаялись, попросили прощения у Воскресенского и пообещали компенсировать ущерб. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы по части 3 статьи 162 УК РФ.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK