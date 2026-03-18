Возрастное ограничение 18+
В Красноуральске передали в суд дело об ограблении советского актёра Воскресенского
Фото предоставлено Валерием Горелых
В Свердловской области завершили расследование уголовного дела об ограблении известного советского актёра Вячеслава Воскресенского, исполнившего главную роль в фильме «Финист – Ясный сокол». Осенью 2025 года двое молодых людей избили пожилого мужчину и похитили его сбережения.
Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что уголовное дело передали в суд. По его данным, на актёра напали у него дома: он открыл дверь после стука, после чего незваные гости принялись его избивать, требуя деньги. Жена Воскресенского, тоже находившаяся дома, требовала прекратить, но её игнорировали. Добычей «налётчиков» стали 109 тысяч рублей.
Он также добавил, что на совести одного из задержанных, кроме данного ограбления, есть ещё серия иных преступлений.
Сообщается, что обвиняемые дали признательные показания, раскаялись, попросили прощения у Воскресенского и пообещали компенсировать ущерб. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы по части 3 статьи 162 УК РФ.
Пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил Вечерним ведомостям, что уголовное дело передали в суд. По его данным, на актёра напали у него дома: он открыл дверь после стука, после чего незваные гости принялись его избивать, требуя деньги. Жена Воскресенского, тоже находившаяся дома, требовала прекратить, но её игнорировали. Добычей «налётчиков» стали 109 тысяч рублей.
«После успешной экспроприации денежных средств местные доморощенные "ганстеры" Дербенёв и Валеев отправились в столицу Урала, чтобы снять "стресс" и, как говорится, на широкую ногу отдохнуть. Однако радовались красивой жизни охотники за чужим добром всего несколько дней»,
– рассказал полковник Горелых.
Он также добавил, что на совести одного из задержанных, кроме данного ограбления, есть ещё серия иных преступлений.
Сообщается, что обвиняемые дали признательные показания, раскаялись, попросили прощения у Воскресенского и пообещали компенсировать ущерб. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы по части 3 статьи 162 УК РФ. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию