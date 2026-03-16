ГИБДД предупреждает о перекрытии из-за смертельного ДТП в Серове
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 25 марта, примерно в 12.20 на трассе, связывающей переулок Еловый и улицу Автодорожную, столкнулись «КамАЗ» и «Лада Гранта». В результате погиб водитель легковой машины.
По предварительным данным, водитель «Лады» не убедился в безопасности манёвра при обгоне и столкнулся с грузовиком. Он скончался до прибытия скорой. Сейчас на месте работают следственная группа и спецтехника. Из-за этого проезд ограничен, рассказали в управлении ГИБДД по Свердловской области.
Объезжать место ДТП предлагают через село Филькино с последующим выездом на основной маршрут следования.
