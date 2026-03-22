Огнеборцы вывели на улицу 28 человек во время пожара в екатеринбургской многоэтажке
Фото: МЧС Свердловской области
Сегодня ночью в Екатеринбурге в четырнадцатиэтажном доме на улице Таватуйской, 8 загорелась квартира на восьмом этаже.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области, до прибытия спасателей на улицу самостоятельно вышли 23 человека, ещё 28 жильцов эвакуировали огнеборцы. При пожаре пострадал только хозяин квартиры, в которой произошёл пожар.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь повредил внутреннюю отделку и мебель, а также балкон. Причину возгорания устанавливают дознаватели.
«Владелец квартиры – мужчина 1981 года рождения – получил отравление продуктами горения. От госпитализации он отказался, направлен на амбулаторное лечение»,
– рассказали в МЧС.
Фото: МЧС Свердловской области
