Девушка без водительских прав спровоцировала ДТП в Белоярском

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшую среду, 25 марта, в Белоярском на улице Мира столкнулись «ВАЗ» и «Газель». В результате ДТП пострадала водительница легковой машины.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, за рулём «ВАЗа» была 27-летняя девушка без водительских прав. По предварительным данным, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, по которой ехала «Газель» под управлением 49-летнего водителя.Девушку с травмами доставили в Белоярскую центральную районную больницу, но, к счастью, госпитализация ей не потребовалась.Сообщается, что девушка учится в автошколе и не первый раз катается по городу без инструктора. Ранее на неё уже составляли протокол по статье 12.7 КоАП РФ, и в этот раз составили ещё один материал. Также на неё составили протокол по статье 20.25 КоАП РФ из-за того, что она не оплатила штраф, назначенный в предыдущий раз.В беседе с автоинспекторами девушка объяснила, что отвозила подругу домой, после чего стала возвращаться домой. Мероприятие для возрастной категории 18+