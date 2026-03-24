Вступил в силу приговор ревдинскому полицейскому за превышение полномочий

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В декабре 2025 года Ревдинский городской суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному уголовного розыска Илье Медлярскому. Сегодня приговор вступил в силу.Бывший полицеский был признан виновным в совершении двух должностных преступлений. Преступления квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 286 и пунктам «а, б» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Суд установил, что противоправные действия сотрудник совершил ещё в марте 2020 года. В то время расследовалась кража на предприятии «НЛМК-Урал» на сумму более 386 тысяч рублей. В рамках этого дела полицейские принудили двух граждан дать нужные показания. Для этого они применили физическую силу. Потерпевшим причинили боль и телесные повреждения в виде кровоподтеков. После этого граждан заставили подписать объяснения.В суде Медлярский вину не признал. Однако показания потерпевших и свидетелей и материалы дела доказали, что преступления он совершил. Суд приговорил экс-полицейского к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Испытательный срок составил 3 года. Кроме того, осужденному было запрещено занимать должности в правоохранительных органах на срок 2 года 6 месяцев.Приговор был обжалован стороной защиты. Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил её без удовлетворения, а приговор — без изменения. Таким образом, судебный акт вступил в законную силу.Как уточняют в суде, уголовное дело в отношении ещё четырёх сотрудников полиции по этому же эпизоду приостановлено. Мероприятие для возрастной категории 18+