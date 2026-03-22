На 10-м километре ЕКАД в ДТП погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На территории Октябрьского района Екатеринбурга случилось дорожно-транспортное происшествие. В нём погиб водитель легкового автомобиля.Трагедия случилась на 10-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «Фольксваген», уроженец Республики Башкортостан, выполнял перестроение. При смене ряда он не уступил дорогу грузовому автомобилю «Вольво» с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. Мужчина не убедился в безопасности своего маневра, что привело к столкновению.От удара легковушка получила значительные механические повреждения. Водитель «Фольксвагена» был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Медики зафиксировали у него травму головы, ушибы и повреждения внутренних органов. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался.Водитель грузового автомобиля, 41-летний уроженец другого государства, в аварии не пострадал.Сотрудники Госавтоинспекции провели на месте происшествия необходимые замеры. Назначены соответствующие экспертизы для выяснения обстоятельств аварии. Мероприятие для возрастной категории 18+