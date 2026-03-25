К 3,5 годам колонии приговорили екатеринбурженку за избиение сына
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд приговорил местную жительницу к лишению свободы за избиение собственного сына.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в феврале 2025 года женщина во время ссоры с сожителем выплеснула злость на сына, когда тот заплакал. Она дважды ударила его по голове, отчего мальчик упал и, как утверждается, несколько раз ударился головой о табурет в ванной. После этого женщина продолжила бить ребёнка.
Травмы, которые он получил, были квалифицированы как тяжкие. Подсудимая признала вину частично, утверждая, что не хотела навредить сыну.
Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему сыну (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Осуждённую взяли под стражу в зале суда.
Приговор ещё может быть обжалован.
