В Красноуфимске подросток без прав купил машину на деньги от продажи телефона

19.39 Среда, 25 марта 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Автоинспекторы в Красноуфимском районе поймали несовершеннолетнего за рулём легковушки. При этом машина принадлежит ему, хотя молодой человек не имеет прав на вождение.

Сотрудники ДПС 23 марта во время надзора за дорожным движением помимо прочих остановили автомобиль марки «ВАЗ-2114». При проверке документов выяснилось, что за рулем находится 17-летний гражданин. Юноша не имел водительского удостоверения и права управления транспортными средствами.

В ходе разбирательства полицейские установили, что подросток приобрёл машину втайне от родителей. Он продал принадлежащий ему сотовый телефон, а на вырученные деньги купил автомобиль. Не имея ни навыков вождения, ни прав, он решил выехать на дороги общего пользования. Именно там его и остановили инспекторы ДПС.

На юного нарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление машиной без прав. Также ему вменили нарушение по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ — за тонировку стекол, не соответствующую техрегламенту. Автомобиль задержали и поместили на специализированную стоянку. Сам водитель отстранен от управления. Материалы дела переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы. Теперь решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Кроме того, подростка могут поставить на профилактический учёт.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Несовершеннолетний водитель катался по улицам Сухого Лога
20 марта 2026
Пьяного мужчину с детьми в машине остановили на трассе «Екатеринбург – Курган»
25 марта 2026
В Берёзовском на пешеходном переходе автобус сбил 16-летнюю девушку
20 марта 2026
На трассе «Екатеринбург – Тюмень» перевернулась Lada c двумя женщинами
20 марта 2026

Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей

Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:17 Вступил в силу приговор ревдинскому полицейскому за превышение полномочий
20:41 На 10-м километре ЕКАД в ДТП погиб человек
20:27 В Екатеринбурге недостроенное здание на улице Щербакова решено доделать
19:39 В Красноуфимске подросток без прав купил машину на деньги от продажи телефона
19:13 Вступил в силу приговор руководителю екатеринбургской компании за крупную взятку
18:45 К юбилею испанского художника в Ельцин-центре бесплатно покажут кино
17:44 Потепление до +17°C обещают в Свердловской области
17:17 Пырнувшего друга из-за шутки жителя Асбеста отправили в исправительную колонию
16:29 До 6,85% замедлилась годовая инфляция в Свердловской области
16:09 Напавшую на врача УЗИ екатеринбурженку приговорили к обязательным работам
15:43 Огнеборцы вывели на улицу 28 человек во время пожара в екатеринбургской многоэтажке
15:15 Дело об убийстве в посёлке Горноуральский передали в суд
14:41 Пьяного мужчину с детьми в машине остановили на трассе «Екатеринбург – Курган»
13:31 ГИБДД предупреждает о перекрытии из-за смертельного ДТП в Серове
13:13 Пациентов Свердловского онкодиспансера будут принимать в Госпитале ветеранов
12:54 За поддельные водительские права осудили жителя Байкаловского района
12:25 В Екатеринбурге из-за цветочного вредителя уничтожили розы
12:15 Карпинский суд взыскал с дроппера переведённые на «безопасный счёт» 300 тысяч рублей
11:53 СМИ сообщают об убийстве в екатеринбургском микрорайоне Широкая речка
11:34 Из-за отсутствия разметки и правильного заграждения в Каменске-Уральском оштрафовали РЖД
11:05 Кольцовские таможенники забрали у пассажира незадекларированные приправы
10:22 Аварийный мост в свердловском селе Маминское помешал скорой спасти пациента
09:32 Глава СК затребовал доклад об избиении двух человек в Екатеринбурге
20:42 Меры поддержки детей-сирот в Свердловской области переводят в беззаявительный формат
19:18 Власти Екатеринбурга готовятся к паводку
18:29 Суд отказал насильнику из Серова в замене наказания
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
