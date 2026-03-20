В Красноуфимске подросток без прав купил машину на деньги от продажи телефона

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Автоинспекторы в Красноуфимском районе поймали несовершеннолетнего за рулём легковушки. При этом машина принадлежит ему, хотя молодой человек не имеет прав на вождение.Сотрудники ДПС 23 марта во время надзора за дорожным движением помимо прочих остановили автомобиль марки «ВАЗ-2114». При проверке документов выяснилось, что за рулем находится 17-летний гражданин. Юноша не имел водительского удостоверения и права управления транспортными средствами.В ходе разбирательства полицейские установили, что подросток приобрёл машину втайне от родителей. Он продал принадлежащий ему сотовый телефон, а на вырученные деньги купил автомобиль. Не имея ни навыков вождения, ни прав, он решил выехать на дороги общего пользования. Именно там его и остановили инспекторы ДПС.На юного нарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление машиной без прав. Также ему вменили нарушение по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ — за тонировку стекол, не соответствующую техрегламенту. Автомобиль задержали и поместили на специализированную стоянку. Сам водитель отстранен от управления. Материалы дела переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы. Теперь решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. Кроме того, подростка могут поставить на профилактический учёт.