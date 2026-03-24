В сети разгоняют фейк об изменении статуса Урала
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
«Антитеррор Урал» сообщает о попытке распространить в сети фейк о преобразовании Свердловской области в Уральскую Республику.
Фейк распространяется под видом поддельного указа президента и сопровождается такой же фейковой новостью об изменении статуса Урала от имени одного из федеральных СМИ. Параллельно распространяется аналогичный фейк про Татарстан, который якобы стал автономной республикой.
Фейк распространяется под видом поддельного указа президента и сопровождается такой же фейковой новостью об изменении статуса Урала от имени одного из федеральных СМИ. Параллельно распространяется аналогичный фейк про Татарстан, который якобы стал автономной республикой.
«Эти сообщения являются заведомо ложной провокацией, направленной на создание социальной напряженности и дестабилизацию обстановки в регионе»,
– пишет ресурс.
