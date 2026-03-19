До 6,85% замедлилась годовая инфляция в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области по итогам февраля годовая инфляция замедлилась и составила 6,85% при росте цен на 0,70%. Об этом сообщает Уральское ГУ Банка России.
Такую тенденцию ведомство объясняет ослаблением влияния факторов повышения НДС, акцизов, утилизационного сбора и регулируемых тарифов, а также снижением потребительского спроса.
Напомним, в январе региональная годовая инфляция ускорилась до 7,46% после 7,31% в декабре. Регулятор связал такие колебания с повышением НДС.
В среднем по стране годовая инфляция составила 5,91% (ранее 6,00%).
Такую тенденцию ведомство объясняет ослаблением влияния факторов повышения НДС, акцизов, утилизационного сбора и регулируемых тарифов, а также снижением потребительского спроса.
«Годовая инфляция в России в феврале ожидаемо замедлилась. Влияние разовых факторов, которые ускорили рост цен в январе, значительно уменьшилось. По прогнозу Банка России, с учётом решений по денежно-кредитной политике инфляция в 2026 году снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%»,
– прокомментировали в управлении.
Напомним, в январе региональная годовая инфляция ускорилась до 7,46% после 7,31% в декабре. Регулятор связал такие колебания с повышением НДС.
В среднем по стране годовая инфляция составила 5,91% (ранее 6,00%). Мероприятие для возрастной категории 18+
