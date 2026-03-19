Возрастное ограничение 18+

До 6,85% замедлилась годовая инфляция в Свердловской области

16.29 Среда, 25 марта 2026
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области по итогам февраля годовая инфляция замедлилась и составила 6,85% при росте цен на 0,70%. Об этом сообщает Уральское ГУ Банка России.

Такую тенденцию ведомство объясняет ослаблением влияния факторов повышения НДС, акцизов, утилизационного сбора и регулируемых тарифов, а также снижением потребительского спроса.

«Годовая инфляция в России в феврале ожидаемо замедлилась. Влияние разовых факторов, которые ускорили рост цен в январе, значительно уменьшилось. По прогнозу Банка России, с учётом решений по денежно-кредитной политике инфляция в 2026 году снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%»,

– прокомментировали в управлении.


Напомним, в январе региональная годовая инфляция ускорилась до 7,46% после 7,31% в декабре. Регулятор связал такие колебания с повышением НДС.

В среднем по стране годовая инфляция составила 5,91% (ранее 6,00%).

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
За год предложение новостроек Екатеринбурга выросло на 26%
19 марта 2026
В Свердловской области направят почти 2 млрд рублей на субсидии ЖКУ
21 марта 2026
Жители Екатеринбурга чаще всего меняют бытовую технику из-за поломки
17 марта 2026
Свердловская ГИБДД напомнила об опасности солнечных лучей для водителей
23 марта 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей

Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:44 Потепление до +17°C обещают в Свердловской области
17:17 Пырнувшего друга из-за шутки жителя Асбеста отправили в исправительную колонию
16:29 До 6,85% замедлилась годовая инфляция в Свердловской области
16:09 Напавшую на врача УЗИ екатеринбурженку приговорили к обязательным работам
15:43 Огнеборцы вывели на улицу 28 человек во время пожара в екатеринбургской многоэтажке
15:15 Дело об убийстве в посёлке Горноуральский передали в суд
14:41 Пьяного мужчину с детьми в машине остановили на трассе «Екатеринбург – Курган»
13:31 ГИБДД предупреждает о перекрытии из-за смертельного ДТП в Серове
13:13 Пациентов Свердловского онкодиспансера будут принимать в Госпитале ветеранов
12:54 За поддельные водительские права осудили жителя Байкаловского района
12:25 В Екатеринбурге из-за цветочного вредителя уничтожили розы
12:15 Карпинский суд взыскал с дроппера переведённые на «безопасный счёт» 300 тысяч рублей
11:53 СМИ сообщают об убийстве в екатеринбургском микрорайоне Широкая речка
11:34 Из-за отсутствия разметки и правильного заграждения в Каменске-Уральском оштрафовали РЖД
11:05 Кольцовские таможенники забрали у пассажира незадекларированные приправы
10:22 Аварийный мост в свердловском селе Маминское помешал скорой спасти пациента
09:32 Глава СК затребовал доклад об избиении двух человек в Екатеринбурге
20:42 Меры поддержки детей-сирот в Свердловской области переводят в беззаявительный формат
19:18 Власти Екатеринбурга готовятся к паводку
18:29 Суд отказал насильнику из Серова в замене наказания
17:51 В Екатеринбурге невезучему щенку подыскивают дом
16:40 Окружной дом офицеров в Екатеринбурге оказался систематическим неплательщиком за коммуналку
16:27 В выходные дни поезд Туринск – Ирбит – Екатеринбург будет ходить по новому расписанию
15:52 «Гастролёр» из Нижнего Тагила получил строгий срок за кражу и грабёж в Верхней Салде
15:41 В Екатеринбурге Транспортная прокуратура защитила права пассажира ж/д транспорта
14:46 На турнир по панкратиону в Екатеринбург приехали 450 спортсменов со всего УрФО
Все новости Свердловской области
Все новости России и мира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK