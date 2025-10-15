В Екатеринбурге студент железнодорожного техникума дал преподавателю взятку за диплом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о даче взятки преподавателю. Фигурантом стал 21-летний выпускник Уральского железнодорожного техникума, который решил упростить себе защиту диплома, а в итоге получил судимость.Как установил суд, в 2024 году студент передал своему научному руководителю 12 тысяч рублей. Деньги предназначались за то, чтобы преподаватель сам написал за него дипломную работу и допустил молодого человека к защите. Материалы дела в отношении педагога выделены в отдельное производство.За незаконное вознаграждение выпускник был признан виновным по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса России — дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.Как уточняет пресс-службу уральской транспортной прокуратуры, по ходатайству государственного обвинителя у осужденного также конфискован мобильный телефон, с которого он переводил деньги преподавателю и вел переписку по поводу «сделки». Таким образом, попытка сдать диплом без усилий обошлась молодому человеку вдвое дороже и закончилась уголовной ответственностью.