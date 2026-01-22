Возрастное ограничение 18+
На один миллион рублей оштрафовали «ГАЗЭКС» в Каменске-Уральском
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
АО «ГАЗЭКС» получила штраф в размере одного миллиона рублей из-за нерасторопности при подключении домов к газовым сетям в Каменске-Уральском.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ресурсоснабжающая организация не подсоединила к газу более 1,5 тысячи домовладений в установленные сроки. Это стало поводом для возбуждения дела по статье 9.21 КоАП РФ (нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения).
В прокуратуре также отметили, что в настоящий момент сети газораспределения доведены организацией до границ более тысячи домов. Соблюдение прав на газификацию жителей остальных домов надзорный орган намерен проконтролировать.
«По материалам прокуратуры управление ФАС по Свердловской области оштрафовало АО "ГАЗЭКС" на 1 миллиона рублей»,
– сообщили в ведомстве.
