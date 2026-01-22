В Свердловской области за зиму незаконно срубили 81 новогоднюю ёлку

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В предновогодний период на Урале выявили шесть случаев незаконной рубки хвойных деревьев. Всего нарушители срубили 95 елей и сосен, ущерб лесному хозяйству оценили в 405 тысяч рублей.Как сообщили в Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, больше всего нарушений зафиксировали в Челябинской области – пять случаев. В Свердловской области выявили один эпизод незаконной рубки.В Свердловской области незаконно срубили 81 дерево, ущерб составил 204 тысячи рублей. В Челябинской области – 14 деревьев на сумму 201 тысяча рублей.Перед новогодними праздниками лесные инспекторы и сотрудники лесничеств провели 3 821 рейд, чтобы предотвратить незаконную вырубку молодых хвойных деревьев.При этом в Тюменской области уже третий год подряд не зафиксировано ни одного случая незаконной рубки новогодних деревьев. В Курганской области и на Ямале таких нарушений не выявляют второй год подряд.По данным департамента, жители Урала активно покупали ёлки легально – через лесничества. Всего на законных основаниях приобрели более 17,5 тысячи новогодних деревьев, почти 13 тысяч из них – в Свердловской области.«Мы видим, что люди всё чаще выбирают легальный способ покупки новогодних деревьев, и это напрямую влияет на снижение числа нарушений», – отметил начальник департамента Олег Сандаков. Мероприятие для возрастной категории 18+