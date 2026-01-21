Мусорный полигон под Екатеринбургом получил историко-культурное разрешение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области выдало положительное заключение экспертизы на формирование нового мусорного полигона. Его планируется построить в Белоярском районе.Как поясняет издание «Квадратный метр», будущий полигон для промышленных отходов будет расположен в 50 километрах от ЕКАД, рядом с Кунарским болотом. Археологические исследования охватили территорию в 52 гектара. Специалисты заложили 22 разведочных шурфа для проверки наличия памятников истории. Признаков культурного слоя или объектов археологического наследия на этой площади выявлено не было.В экспертном заключении указано, что на обследованной территории допустимо проводить земляные и строительные работы. Эта площадь является частью более крупного земельного участка площадью 359,4 гектара. В июле 2024 года муниципалитет Белоярского района продал данный участок на торгах.Покупателем стало ООО «ЛСМ», которое заплатило за землю 37,3 миллиона рублей. Для организации полигона потребуется перевести земли из сельскохозяйственной категории в «зоны специального назначения». Предполагается, что объект будет принимать преимущественно нетоксичные строительные отходы, в основном — от девелоперов из Екатеринбурга. На нём планируется складировать бетон, кирпич и другие инертные материалы. Параллельно в регионе продолжается подготовка к строительству мусоросортировочного завода «Экотехнопарк Верхнепышминский». Мероприятие для возрастной категории 18+