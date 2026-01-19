Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге жильцы дома района Кольцово третий день остаются без отопления
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители трехэтажки на Авиаторов, 13 в микрорайоне Кольцово уже третьи сутки живут без отопления, сообщила жительница Вечерним ведомостям. По её словам, температура в квартирах опустилась ниже +10 градусов.
Дом обслуживает компания «Ремстройкомплекс». Директор управляющей компании Василий Теплов рассказал E1, что ночью в 36-й квартире оборвали полотенцесушитель. Из-за этого подачу отопления остановили, воду слили, а в старом доме с разводкой под полом и на чердаке вода замерзла из-за сильных холодов. «Сегодня ночью всё отогрели, запустили отопление, но хлопнула „обратка“, пришлось опять останавливать», — объяснил он.
По словам Василия Теплова, работы планируют завершить сегодня и вернуть тепло в квартиры. Он также сообщил, что ситуация уже доведена до единой диспетчерской службы города и районной администрации.
Проблемы с отоплением в этом доме повторяются: похожая ситуация уже возникала в 2024 году. Тогда жители столкнулись с перебоями в канун нового года — 31 декабря, а позже начали лопаться трубы в квартирах. Тепло вернулось только 7 января.
