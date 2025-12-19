Погубивший подростка в Белоярском водитель поживёт в колонии-поселении

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Белоярский районный суд вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу. Подсудимый — местный житель 2003 года рождения, ранее не судимый, — был признан виновным в тяжком преступлении, связанном с нарушением ПДД.В один из апрельских дней 2024 года молодой человек управлял автомобилем марки «ВАЗ-2106» в состоянии алкогольного опьянения, не имея права на вождение. На автодороге «Пгт Белоярский — г. Асбест» он не учел дорожные условия и не выбрал безопасную скорость движения. В результате мужчина не справился с управлением, выехал на обочину встречной полосы и допустил съезд в кювет. Автомобиль перевернулся.В салоне машины в этот момент находились два пассажира, не пристегнутых ремнями безопасности. На переднем сиденье ехал взрослый, а на заднем — подросток 2007 года рождения. Последствия аварии оказались трагическими. Несовершеннолетний пассажир в результате полученных травм скончался. Второй пассажир получил телесные повреждения, причинившие тяжкий вред его здоровью.Вину в совершенном преступлении обвиняемый полностью признал. Но суд, учитывая позицию государственного обвинителя, назначил суровое наказание. Виновный приговорён к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Дополнительно его лишили права управлять транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев.