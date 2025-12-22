Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме нарядили «ёлку настоящего борца»
Фото: Выбор сильных
В Верхней Пышме прошла необычная новогодняя акция – во Дворце самбо и единоборств украсили «ёлку настоящего борца». Инициатором проекта стала команда «Выбора сильных», сообщили организаторы.
Ёлочные игрушки для праздничного дерева изготовили воспитанники спортивной школы единоборств вместе с чемпионами мира по самбо. Шары украсили символикой проекта «Выбор сильных», Всероссийской и региональной федераций самбо, программы «Самбо в школу!», а также изображениями кубков и медалей.
В акции приняли участие чемпионы по самбо Тимур Галлямов, Леонид Путинцев, Владимир Гладких, Артур Хапцев, Евгений Ерёмин и Станислав Скрябин. Вместе с координатором проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексеем Сваловым они оставили на игрушках автографы и пожелания юным спортсменам.
Украшенные шары разместили на главной ёлке Дворца самбо и единоборств – она будет встречать гостей спорткомплекса до конца новогодних каникул.
Кроме того, всем воспитанникам спортивной школы единоборств команда проекта подготовила сладкий подарок – два ящика мандаринов.
Организаторы поздравили спортсменов, их родителей и тренеров с наступающим Новым годом и пожелали новых побед, крепкого здоровья и тепла в каждом доме.
