Автор идеи памятника Чебурашке в Екатеринбурге представил макет
Фото: Марат Гиндуллин
В Екатеринбурге обсуждают установку памятника Чебурашке. Автор идеи – Марат Гиндуллин – уже изготовил макет будущей скульптуры и сейчас ищет спонсора, готового реализовать проект в бронзе.
Идея установки памятника возникла ещё в 2011 году в рамках проекта по поддержке городских инициатив, который Гиндуллин тогда предложил, работая в Центральном парке культуры и отдыха. писали об этом подробно тут.
Реализовать задумку в то время не удалось, однако автору удалось получить личное разрешение на использование образа у Эдуард Успенский. В день публикации со дня рождения писателя исполнилось бы 88 лет.
Сейчас автор вернулся к проекту и подготовил макет скульптурной композиции. По замыслу, на памятнике Чебурашка и крокодил Гена играют в шахматы. Какую именно партию изобразить, автор пока выбирает.
По словам Гиндуллина, макет был изготовлен собственными силами при поддержке друзей. Он отмечает, что идея памятника связана не только с популярным персонажем, но и с темой дружбы и взаимной поддержки, которые, по его мнению, особенно важны сегодня.
