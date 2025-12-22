Эпидемия вынудила Белинку перенести спектакль о сомневающихся монашках

«К сожалению, бушующая эпидемия не миновала театральный коллектив. Мы желаем им скорейшего выздоровления. О новой дате показа сообщим после новогодних праздников. Те, кто успел приобрести билеты на спектакль, могут их вернуть. При необходимости консультации по возврату билетов звоните +7 (343) 304-60-20 доб. 339»,



— говорится в сообщении, опубликованном на страницах Белинки в соцсетях.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию