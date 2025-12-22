Возрастное ограничение 18+
Эпидемия вынудила Белинку перенести спектакль о сомневающихся монашках
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская областная государственная библиотека имени В. Белинского опубликовала предупреждение о вынужденной смене ближайших планов. Болезнь, донимающая екатеринбуржцев, сорвала премьеру спектакля «Сомнение», которая должна была состояться в эту среду, 24 декабря.
Напомним, что спектакль «Сомнение» поставлен Молодёжной лабораторией театрального искусства «БВГ-театр» по мотивам знаменитой пьесы Джона Патрика Шенли. Действие его развивается в Америке 1960‑х годов в церковной школе. В центре сюжета — острое мировоззренческое противостояние между директором школы сестрой Аллоизиус и священником отцом Флинном. Спектакль поднимает сложные вопросы ответственности и справедливости.
«К сожалению, бушующая эпидемия не миновала театральный коллектив. Мы желаем им скорейшего выздоровления. О новой дате показа сообщим после новогодних праздников. Те, кто успел приобрести билеты на спектакль, могут их вернуть. При необходимости консультации по возврату билетов звоните +7 (343) 304-60-20 доб. 339»,
— говорится в сообщении, опубликованном на страницах Белинки в соцсетях.
— говорится в сообщении, опубликованном на страницах Белинки в соцсетях.
Напомним, что спектакль «Сомнение» поставлен Молодёжной лабораторией театрального искусства «БВГ-театр» по мотивам знаменитой пьесы Джона Патрика Шенли. Действие его развивается в Америке 1960‑х годов в церковной школе. В центре сюжета — острое мировоззренческое противостояние между директором школы сестрой Аллоизиус и священником отцом Флинном. Спектакль поднимает сложные вопросы ответственности и справедливости.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию