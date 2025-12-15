В Екатеринбурге около 30 пар пригласили на новогодний бал молодожёнов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Во Дворце бракосочетания Екатеринбурга прошёл новогодний бал для пар, зарегистрировавших брак в 2025 году, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.В мероприятии приняли участие около 30 молодых семей из разных муниципалитетов региона. Сообщается, что для гостей подготовили танцевальную программу, выступления артистов, конкурсы и мастер-классы, связанные с организацией семейных и праздничных событий. Завершением вечера стало огненное шоу на территории дворца.Отмечается, что Дворец бракосочетания остаётся одной из ключевых площадок для торжественных и семейных мероприятий. В 2025 году здесь зарегистрировали более 3,6 тыс. браков, всего по Свердловской области было создано свыше 27 тыс. семей.Указывается, что бал прошёл в рамках мероприятий национального проекта «Семья», направленного на поддержку молодых супругов и популяризацию семейных ценностей.