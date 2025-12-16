iPhone в Екатеринбурге подешевели более чем на 20% за год

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Цены на популярные модели iPhone в Екатеринбурге за год снизились более чем на 20%, следует из предварительных итогов рынка смартфонов, которые подвели аналитики Авито.Основной объём продаж приходится на вторичный рынок. По данным платформы, 73% всех проданных смартфонов в городе покупают в ресейле. Лидером по числу продаж остаётся Apple – на бренд пришлось около 70% всех сделок. Далее идут Samsung с долей 11% и Xiaomi – 8%. В пятёрку также вошли HONOR и realme, каждый бренд занял примерно по 2% рынка.Наиболее заметно в ресейле подешевели iPhone 11 – сразу на 32%, до среднего уровня около 13 тыс. рублей. Примерно на столько же снизились цены на iPhone 12 mini и iPhone 12. Также существенное падение зафиксировано у iPhone XR и iPhone X – минус около 30% за год.При этом снижение цен затронуло не все бренды. В сегменте перепродажи средняя стоимость смартфонов HONOR за год выросла на 26%, а Samsung – на 12%.В категории новых устройств аналитики также отмечают заметное удешевление iPhone. Сильнее всего подешевел iPhone 16 Pro – его средняя цена снизилась на 28% по сравнению с прошлым годом. Существенное падение зафиксировано и у iPhone 15, iPhone 16, а также моделей Pro и Pro Max. В то же время смартфоны других популярных марок в новом состоянии, напротив, подорожали – рост цен зафиксирован у realme, Samsung и OnePlus.