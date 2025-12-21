Возрастное ограничение 18+

Метель и снегопад осложняют движение на дорогах Свердловской области

19.18 Воскресенье, 21 декабря 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Свердловской области сохраняется сложная погодная обстановка, которая ухудшает видимость и затрудняет движение транспорта, сообщает Госавтоинспекция региона.

На 280-м километре автодороги «Пермь–Екатеринбург» в Нижнесергинском районе наблюдается метель, температура воздуха составляет -9 °C. На 4-м километре трассы «Тавда–Герасимовка» в Тавдинском районе снегопад сопровождается морозом -20 °C. В Артёмовском районе на 30-м километре автодороги «Артёмовский–Зайково» также метель, температура воздуха опускается до -18 °C.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о необходимости адаптировать стиль вождения к снегопаду и метели. Рекомендуется снижать скорость, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными на скользких участках.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
