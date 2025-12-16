Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге увековечили память тренера МЧС
Фото: МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие нового сквера. Он назван в честь тренера по пожарно-спасательному спорту Виктора Кобцева.
Церемония прошла на пересечении улиц Белинского и Фрунзе. На неё пришли сотрудники МЧС России и представители пожарно-спасательного сообщества, а также ветераны службы и родственники Виктора Кобцева.
На открытии сквера имени Заслуженного тренера РСФСР с речью выступил начальник областного Главка МЧС Виктор Теряев:
Новое общественное пространство стало памятником выдающемуся педагогу и спортсмену. В сквере имени Кобцева планируется проводить памятные мероприятия и встречи ветеранов МЧС.
«Для многих Виктор Кобцев был не просто наставником, а человеком-эпохой, стоявшим у истоков пожарно-прикладного спорта и посвятившим жизнь воспитанию настоящих бойцов. Под его руководством выросли чемпионы, но главное — он воспитывал офицеров, для которых честь, долг и взаимовыручка были превыше всего. Открытие этого сквера — наш вклад в сохранение исторической памяти и символ преемственности поколений огнеборцев».
