Дни короткометражного кино пройдут в Свердловской области

13.42 Воскресенье, 21 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область вновь присоединится к показам Эха Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино». С 21 декабря по 4 февраля в регионе пройдут бесплатные показы лучших короткометражных фильмов года. Как сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области, зрителей будут принимать 45 площадок в разных городах и населённых пунктах.

Проект направлен на поддержку новых имён в кинематографе и развитие современных форматов кино. В программу вошли работы лауреатов российских и международных фестивалей, в том числе фильмы уральских режиссёров. Среди них анимационная лента «Метеостанция» Анастасии Соколовой и фильм «Алёшенька» Дмитрия Геллера, начавшего профессиональный путь на Свердловской киностудии.

Показы объединены в тематические программы, рассчитанные на разную аудиторию. В расписании предусмотрены детские и семейные сеансы, а также подборки для взрослых зрителей. Посетителям представят игровые, документальные и анимационные короткометражные фильмы, а также работы, созданные с применением технологий искусственного интеллекта.

В Екатеринбурге фестивальные показы пройдут на семи площадках. В их числе городские библиотеки, центры детского и юношеского творчества, а также Свердловский областной фильмофонд.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
