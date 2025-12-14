Возрастное ограничение 18+
Книги Владислава Крапивина передали школьникам Иссык-Кульской области Киргизии
Фото: Юлия Кольтенберг
Школы Иссык-Кульской области Киргизии получили детские книги писателя Владислава Крапивина из Свердловской области. Отправка литературы была организована по поручению губернатора Дениса Паслера, сообщает департамент информационной политики региона.
Всего в восемь образовательных учреждений направили 156 экземпляров художественных изданий, включая сборник «Летящие сказки». Книги поступили в школы Тюпского района, расположенного в высокогорной части области.
Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин заявил, что сотрудничество с киргизскими регионами в сфере культуры и образования рассматривается как долгосрочное направление работы.
По его словам, произведения Крапивина помогают школьникам не только развивать интерес к чтению, но и лучше понимать ценности дружбы, выбора и ответственности.
Генеральный консул Киргизии в Екатеринбурге Максат Тентимишов поблагодарил власти региона за поддержку образовательных инициатив и отметил значимость сохранения русского языка для киргизских школьников.
Сообщается, что проект реализован в рамках программ гуманитарного и культурного сотрудничества и продвижения русского языка, которые Свердловская область развивает с рядом зарубежных стран.
