В Свердловской области ожидается похолодание и снег

12.08 Понедельник, 22 декабря 2025
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области в ближайшие дни сохранится зимняя погода с осадками и понижением температуры, следует из прогноза синоптиков Уральского Гидрометцентра.

23 декабря ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. Ночью на севере региона прогнозируется снег, на дорогах возможны снежные заносы. Ветер юго-западный, на севере северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью на юге составит –5…–10 градусов, на севере –13…–18, на крайнем севере –21…–26. Днём на юге ожидается –4…–9 градусов, на севере –12…–17, на крайнем севере –20…–25.

В Екатеринбурге 23 декабря прогнозируется небольшой снег. Температура ночью составит около –6 градусов, днём –5.

24 декабря в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой снег, днём осадки маловероятны. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Температура ночью опустится до –24…–29 градусов, на севере — до –34. Днём столбики термометров покажут –20…–25 градусов, на севере — до –30, на юго-востоке области ночью и днём –12…–17.

В Екатеринбурге ночью 24 декабря ожидается небольшой снег и около –25 градусов, днём без осадков и до –21.

25 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью ветер будет слабым, днём — северо-западный, 3–8 м/с. Температура ночью составит –28…–33 градуса, на крайнем севере — до –38. Днём ожидается –23…–28 градусов, на крайнем севере — до –33.

В Екатеринбурге 25 декабря существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит около –29 градусов, днём — до –25.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
