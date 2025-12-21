В Свердловской области ожидается похолодание и снег

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Свердловской области в ближайшие дни сохранится зимняя погода с осадками и понижением температуры, следует из прогноза синоптиков Уральского Гидрометцентра.23 декабря ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. Ночью на севере региона прогнозируется снег, на дорогах возможны снежные заносы. Ветер юго-западный, на севере северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью на юге составит –5…–10 градусов, на севере –13…–18, на крайнем севере –21…–26. Днём на юге ожидается –4…–9 градусов, на севере –12…–17, на крайнем севере –20…–25.В Екатеринбурге 23 декабря прогнозируется небольшой снег. Температура ночью составит около –6 градусов, днём –5.24 декабря в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой снег, днём осадки маловероятны. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Температура ночью опустится до –24…–29 градусов, на севере — до –34. Днём столбики термометров покажут –20…–25 градусов, на севере — до –30, на юго-востоке области ночью и днём –12…–17.В Екатеринбурге ночью 24 декабря ожидается небольшой снег и около –25 градусов, днём без осадков и до –21.25 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью ветер будет слабым, днём — северо-западный, 3–8 м/с. Температура ночью составит –28…–33 градуса, на крайнем севере — до –38. Днём ожидается –23…–28 градусов, на крайнем севере — до –33.В Екатеринбурге 25 декабря существенных осадков не ожидается. Температура ночью составит около –29 градусов, днём — до –25.