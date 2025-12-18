Жители Екатеринбурга проверяют продавцов на Авито перед покупкой

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жители Екатеринбурга при выборе продавца на онлайн-площадках в первую очередь обращают внимание на прозрачность и признаки надежности. Как следует из опроса аналитиков Авито, 9 из 10 пользователей проверяют продавца перед сделкой, а ключевыми факторами доверия остаются реальные фотографии товара, рейтинг и отзывы.Большинство опрошенных горожан (77%) регулярно совершают покупки на платформе и внимательно изучают предложения. Самым важным признаком надежности покупатели считают реальные фотографии товара – на них ориентируются 67% респондентов. Еще 63% обращают внимание на цену: она должна быть близкой к рыночной и без подозрительных скидок. Отзывы изучают 55% пользователей, рейтинг продавца – 48%.Дополнительным фактором доверия для трети покупателей (35%) становятся значки о прохождении верификации. Чаще всего на них смотрят молодые пользователи в возрасте 18–24 лет (40%), реже – респонденты 45–54 лет (34%). Сейчас пройти верификацию на платформе можно через «Госуслуги», по паспорту или водительским правам, а также с помощью ID-сервисов крупнейших банков.При этом, по данным аналитики Авито, покупатели хорошо распознают настораживающие сигналы. Самым тревожным фактором считается предложение перейти в сторонний мессенджер – его опасным называют 64% опрошенных. Также недоверие вызывают низкий рейтинг продавца (57%) и небольшое количество отзывов (39%).Кроме того, для четверти пользователей значимым остается и отсутствие верификации.Если несколько продавцов предлагают одинаковый товар по схожей цене, более половины покупателей (55%) выберут того, у кого есть значок верификации и более высокий рейтинг. При этом 58% готовы заплатить больше за сделку с проверенным продавцом. Для частных лиц используется отметка «Документы проверены», для бизнеса – «Реквизиты проверены».Перед покупкой большинство пользователей оценивают сразу несколько параметров. Чаще всего смотрят на рейтинг и отзывы (76%), почти половина обращает внимание на стиль общения в чате (47%), дату регистрации профиля (39%) и наличие значка верификации (38%). В переписке покупателям важно получать четкие и информативные ответы (71%), дополнительные фото или видео товара (62%), а также вежливость и доброжелательность продавца (54%).