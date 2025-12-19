Возрастное ограничение 18+
Всю правду о «Щелкунчике» выложат в екатеринбургском баре
Кадр из анимационного фильма «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского
В Екатеринбурге перед праздником постараются понять причины популярности одного из самых известных новогодних балетов. Разговор о «Щелкунчике» эксперты проведут в пространстве бара «Самоцвет», что на улице Малышева, уже завтра, 23 декабря.
Беседа о «Щелкунчике» станет вторым занятием «Школы театрального зрителя» — культурного проекта, запущенного баром «Самоцвет». В данном случае «учителями» побудут экскурсовод «ЕкбГуляем», заядлая театралка Анна Васильева и помощник художественного руководителя театра «Урал. Балет» Богдан Королек. Они разберут, почему балет «Щелкунчик» Петра Чайковского стал всемирно знаменит, обсудят разницу между классическим и современным балетом и поучат слушателей понимать безмолвное искусство балета.
Новый «урок» от «Школы театрального зрителя» пройдёт в неформальной и даже праздничной обстановке. Вход на занятие осуществляется по билету, который можно приобрести по ссылке.
